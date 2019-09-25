قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في إيران

أعلنت السلطات الإیرانیة، الیوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 35 إثر خروج قطار عن مساره بین مدینة زاھدن والعاصمة طھران.

ونقلت وكالة الأنباء الإیرانیة الرسمیة (إرنا) عن مدیر مركز الطورائ في محافظة سیستان وبلوجستان (شرق) عبد الرحمن شھنوازي قوله، إن "4 أشخاص لقوا حتفھم وأصیب 35 آخرون إثر خروج القطار عن مساره".

وأضاف شھنوازي أن "الحادث وقع في منطقة "شورو" بمحافظة سیستان وبلوشستان بسبب تراكم الرمال على سكك الحدید الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من المقطورات عن مسارھا".

وأوضح أن "الحادث وقع في الساعة 16:20 عصر اليوم في محطة شورو على بعد 100 كم في طريق زاهدان (مركز المحافظة).

وتابع، "كان القطار يحمل 250 راكبا عند وقوع الحادث الذي أسفر عن جرح 35 منهم ومصرع 4 آخرين".

من جانبه، قال مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوجستان، رسول راشكي، إن 4 فرق إنقاذ وإغاثة ومروحية واحدة توجهت إلى منطقة الحادث.

وأكد، أن الفرق الإغاثية تكرس كافة جهودها لنقل المصابين في أقرب وقت إلى المراكز العلاجية في مدينة زاهدان.