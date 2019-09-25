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21:36 25 سبتمبر/ أيلول 2019
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف ينتقد سلوكا "وقحا" من أمريكا ويتعهد بالرد

    © REUTERS / Grigory Dukor
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد بحزم على رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لأعضاء من الوفد الروسي للمشاركة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا ما حصل بـ"الوقاحة" الشيء الذي لا يمكن السكوت عليه.

    موسكو - سبوتنيك. قال لافروف أثناء مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "لقد اعتدنا بالفعل على الأساليب الأمريكية، وسيعاملون بنفس المنوال. بالطبع، سوف نرد بقوة على عدم إصدار تأشيرات لأعضاء من الوفد الروسي. فمثل هذه الوقاحة لا يمكن السكوت عليها".

    وأوضح أن الجانب الروسي "سيجد ما يجب الرد عليه"، مضيفاً "لديهم مصالح أيضا عندما يريدون القدوم إلينا"، مضيفاً أن موسكو "أصبحت تعرف جيداً تملق وعدم نزاهة هؤلاء الناس".

    سيرغي لافروف
    © Sputnik . Eduard Pesov
    وزير الخارجية الروسي يحذر أمريكا من عواقب مدمرة وخطيرة
    وكمثال على ذلك، أشار لافروف إلى أنه عندما جاء أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى روسيا في عام 2018، طلبوا كثيرًا الحصول على إذن لإدراج السناتور جونسون، الذي كان مدرجا على قائمة العقوبات الروسية، كجزء من الوفد. وفي الوقت نفسه، أكد لافروف أن هذه القائمة تم تشكيلها "فقط استجابة لحقيقة أن برلمانييننا مُنعوا من دخول الولايات المتحدة".

    وأضاف: "اتفقنا، على أن زيارة وفدنا البرلماني يجب أن تتم بمشاركة شخص أو أكثر بشكل رسمي في قائمة العقوبات الأمريكية، ولإظهار أننا، على الأقل من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدأنا في "بناء الجسور" ... وقد أكد لنا أنه سيكون كذلك. هذا العام، عندما هم الوفد الروسي بدعوة من الكونغرس الأمريكي بزيارة الولايات المتحدة، قيل لنا إنه "من المستحيل إطلاقا" إصدار تأشيرة لأي شخص مدرج على العقوبات. هذه، بحسب فهمهم، الاستثنائية الأمريكية: كل شيء ممكن بالنسبة لهم، بينما بالنسبة لأي شخص آخر، كما يسمحون هم؛ للأسف".

    وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، سيبدأ بمسألة عدم إصدار تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي، للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأمريكي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأمريكان.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تأشيرات دخول, لافروف, أمريكا, روسيا
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