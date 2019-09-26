أول تعليق من الرئيس الإيراني على حادث القطار

علق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأربعاء، على حادث خروج قطار خروج قطار زاهدان – طهران عن مساره.

وعبر روحاني عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا في حادث خروج القطار زاهدان – طهران عن مساره، والذي أودى بحياة 5 أشخاص إضافة إلى إصابة 35 آخرين، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد روحاني، الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تلقى ببالغ الأسى والأسف خبر حادث القطار، مشددا على ضرورة أن تبذل وزارة الصحة ووزارة الداخلية جهودها وتتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم العلاج السريع للمصابين.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى ضرورة أن تجري وزارة النقل دراسة دقيقة لأسباب وقوع هذا الحادث، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وجدد روحاني، المواساة لأسر الضحايا وتمنى أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

خروج #قطار مسافری زاهدان-تهران از ریل، دست کم ۳ کشته و ۳۵ زخمی بر جای گذاشت. این سانحه عصر چهارشنبه ۳ مهرماه در یکصد کیلومتری #زاهدان و در ورودی ایستگاه «شورو» رخ داد. pic.twitter.com/4ooXiwn7W4 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 25, 2019

وكانت السلطات الإیرانیة أعلنت الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 إثر خروج قطار عن مساره بین مدینة زاهدن والعاصمة طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإیرانیة الرسمیة "إرنا".