زلزال قوي يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي

قالت وكالة علوم فيزياء الأرض في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.

وأضافت الوكالة، أنه لا توجد مخاطر من موجات مد (تسونامي) جراء الهزة لكن متحدثا باسمها، قال "إن المحتمل حدوث أضرار ببعض الأبنية".

وقال مسؤولو الكوارث في الوكالة، إن الزلزال الذي وقع في الصباح الباكر، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وشعر به في بلدات مثل إمبون وكيراتو، مما أيقظ بعض السكان، وفقال لرويترز.

Initial reports of damage after strong quake hits eastern Indonesia; no word on casualties https://t.co/r7kYsqkdkQ pic.twitter.com/dpO5zYAvvT — BNO News (@BNONews) September 26, 2019

وقال أغوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة، إن مبنى جامعيا أصيب بأضرار طفيفة وتحطم جسر في إمبون على بعد حوالى 40 كلم من مركز الزلزال.

وأظهر شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الجص والأنقاض المتناثرة على الطوابق والكراسي في مدرسة الأنشور الإسلامية الداخلية في أمبون، عاصمة المقاطعة، ولكن أحد الشهود قال إنه، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من المدرسة.

#INDONESIA GEOPHYSICS AGENCY SAYS 6.8 QUAKE STRIKES SOUTH WEST OF SERAM ISLAND, INDONESIA pic.twitter.com/2AJL48CWIV — Press TV (@PressTV) September 26, 2019

وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.