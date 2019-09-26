زيلينسكي يؤكد عدم دعوته لترامب للانضمام إلى "صيغة نورماندي"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه لم يدع الولايات المتحدة للانضمام إلى "صيغة نورماندي"، لكنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المشاركة في حل النزاع في دونباس.

ونقلت وكالة "أونيان" عن زيلينسكي قوله: "لأول مرة شخصيا (خاطبت) الرئيس ترامب ليس عن طريق الهاتف لكي ينضم إلى حل جميع مشاكلنا، لإنهاء الحرب وإعادة أراضينا..."

وأضاف الرئيس الأوكراني بقوله: "إننا نحتاج في الوقت الراهن إلى الاجتماع للمرة الأولى في مسيرتي السياسية بصيغة "نورماندي" التي هي عليها الآن"، مشيراً إلى أنه " إذا لم تعمل (صيغة النورماندي) ولم تتحرك، فإننا سندعو للانضمام إليها... وليس فقط الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عرض في 8 يوليو/تموز الماضي، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء في مينسك بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وذلك لمناقشة قضيتي دونباس والقرم.

من جهته اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مقترح نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مفاوضات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد يكون مثيرا للاهتمام، قائلا: "لم نرفض أبدا أيا من الصيغ التي تم عرضها، بما في ذلك حول توسيع منصة نورماندي".

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.