وكالة: هجمات تستهدف شركة "إيرباص" وتحديد الدولة المتهمة

كشفت مصادر أمنية عن استهداف لشركة "إيرباص" للطيران في الأشهر القليلة الماضية من خلال هجمات معلوماتية وسيبرانية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية خاصة، أن هناك شبهات وشكوك تحوم فوق الصين بهذه المسألة، والتي يمكن أن تكون هي من تدير عمليات التجسس الصناعي.

وبحسب المصدر الأمني، استهدفت 4 هجمات كبيرة للشركة خلال الأشهر الـ12 الماضية، والشركات التي استهدفت هي المجموعة الفرنسية المتخصصة بالاستشارات التكنولوجية "إكسبليو"، وشركة السيارات البريطانية "رولز رويس"، بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين لم تنشر عنهم التفاصيل.

والتزمت المصادر الحذر الشديد بشأن تحديد مصادر الهجمات بسبب صعوبات تقنية تحول دون تحديد هوية المهاجمين بشكل رسمي.

إلا أن هذه المصادر التي تواصلت معها الوكالة الفرنسية قد أعربت عن شكوكها في أن القراصنة الإلكترونيين منفذي الهجمات يعملون لصالح الصين.