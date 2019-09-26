قرار يبعث السرور لدى العاملين في أوروبا

قررت محكمة العدل الأوروبية اعتبار الوقت الذي يقضيه الفرد في الطريق من وإلى العمل، ضمن ساعات العمل الرسمية.

وأشارت المحكمة إلى أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه، وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل.

وبحسب قرار المحكمة الأوروبية، من المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية.

ووفقا للقرار، فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأكدت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.