زلزال يهز مدينة إسطنبول التركية

قال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز إسطنبول أكبر مدن تركيا، اليوم الخميس.

ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري. وشعر شاهد من "رويترز" باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال.

وكان زلزال ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل سيلفري، أول أمس، وشعر به سكان وسط مدينة إسطنبول وكان بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وتبعه أمس زلزال في بحر مرمرة.

يذكر أن منطقة سيليفري تقع في ضواحي مدينة إسطنبول، وتبعد 78 كم من مركز المدينة، تمتد على طول بحر مرمرة في تركيا، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي الـ 893 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها الـ 165.000 ألف نسمة.