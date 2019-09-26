كارثة حرائق تسبب نفوق أكثر من مليوني حيوان في بوليفيا

وقدمت الحرائق التي استمرت أسابيع، على السهول المدارية في منطقة تشيكيتانيا شرقي البلاد، بحسب موقع "ناشيونال جيوغرافيك".
#news#BreakingNews #BREAKING More than 2 million animals perish in Bolivia wildfires - including jaguars, pumas and llamas— Alexander (@AlixRo89) September 26, 2019
Source: @AFP pic.twitter.com/FdrT11ofVB
كما قالت البروفيسورة ساندرا كويروغا من جامعة "سانتا كروز": راجعنا علماء أحياء في تشيكيتانيا فقدروا أن هناك ما لا يقل عن 2.3 مليون حيوان مفقود في مناطق مختلفة من المحمية.
More than 2 million animals perish in Bolivia wildfires https://t.co/pA06ZbNhuC /via @physorg_com pic.twitter.com/xvQDfYgfjE— iNaor (@iNaor) September 26, 2019
وعرضت وسائل الإعلام المحلية صور لجثث حيوانات متفحمة نتيجة الحريق كالنمر القزم اللاتيني وقطط برية أخرى مثل الكوغار (أسد الجبل) والجاغوار والغزلان واللاما وحيوانات غابات صغيرة مثل آكلات النمل والسحالي والقوارض وفقا للعلماء الذين رصدوا الأضرار في الموقع.
For the past month, South America has been affected by very large-scale #wildfires— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 25, 2019
This one has been active for 5 weeks and has reached a maximum length (from extreme to extreme) of ± 270km
On 22 September it straddled the Bolivia-Paraguay border, #Sentinel2 🇪🇺🛰 images
⬇️ GIF pic.twitter.com/M6VU9BiVG0
وقالت كويروغا "الغابة متفحمة بالكامل والأضرار أبدية. لن تعود إلى ما كانت عليه أبدا".
وكانت مقاطعة سانتا كروز الشرقية الأكثر تضررا بين مقاطعات بوليفيا التسع، منذ اندلاع الحرائق في مايو واشتدادها خصوصا في أواخر أغسطس .
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