كارثة حرائق تسبب نفوق أكثر من مليوني حيوان في بوليفيا

صرح خبراء البيئة، اليوم الخميس، أن الحرائق التهمت مساحات شاسعة شرقي بوليفيا وصلت إلى 4 ملايين هيكتار، وسبب ذلك نفوق ما لا يقل عن مليوني حيوان.

وقدمت الحرائق التي استمرت أسابيع، على السهول المدارية في منطقة تشيكيتانيا شرقي البلاد، بحسب موقع "ناشيونال جيوغرافيك".

كما قالت البروفيسورة ساندرا كويروغا من جامعة "سانتا كروز": راجعنا علماء أحياء في تشيكيتانيا فقدروا أن هناك ما لا يقل عن 2.3 مليون حيوان مفقود في مناطق مختلفة من المحمية.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صور لجثث حيوانات متفحمة نتيجة الحريق كالنمر القزم اللاتيني وقطط برية أخرى مثل الكوغار (أسد الجبل) والجاغوار والغزلان واللاما وحيوانات غابات صغيرة مثل آكلات النمل والسحالي والقوارض وفقا للعلماء الذين رصدوا الأضرار في الموقع.

For the past month, South America has been affected by very large-scale #wildfires

This one has been active for 5 weeks and has reached a maximum length (from extreme to extreme) of ± 270km

On 22 September it straddled the Bolivia-Paraguay border, #Sentinel2 🇪🇺🛰 images

⬇️ GIF pic.twitter.com/M6VU9BiVG0 — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 25, 2019

وقالت كويروغا "الغابة متفحمة بالكامل والأضرار أبدية. لن تعود إلى ما كانت عليه أبدا".

وكانت مقاطعة سانتا كروز الشرقية الأكثر تضررا بين مقاطعات بوليفيا التسع، منذ اندلاع الحرائق في مايو واشتدادها خصوصا في أواخر أغسطس .