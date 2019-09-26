﻿مناورات إسرائيلية تحاكي احتلال قرية لبنانية والقتال مع "حزب الله"... فيديو

أنهى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، مناورات عسكرية حاكت احتلال قرية لبنانية مأهولة وفيها قوات تابعة لـ"حزب الله"، بمشاركة نائب رئيس الأركان وكبار قادة القوات البرية.

القدس - سبوتنيك. أنهى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، مناورات عسكرية حاكت احتلال قرية لبنانية مأهولة وفيها قوات تابعة لـ"حزب الله"، بمشاركة نائب رئيس الأركان وكبار قادة القوات البرية.

#فيديو تمرين القوات البرية لمحاكاة احتلال قرية لبنانية مؤيدة لحزب الله في ما يعرف بسلسلة القتال المتكامل لضباط الكلية الحربية.شارك في التمرين نائب رئيس الأركان الميجر جنرال إيال زامير وكبار قادة القوات البرية.لقد حاكى التمرين قتال في مناطق مأهولة داخل قرية لبنانية مؤيدة لحزب الله pic.twitter.com/YM3w2iVgRt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 26, 2019

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الخميس أنه "جرى أمس في قاعدة سيزافون العسكرية للمدرعات تمرين لمحاكاة احتلال قرية لبنانية وذلك في استعراض عسكري أمام ضباط الكلية الحربية والذي يعتبر ذروة سلسلة القتال المتكامل التي تجريها القوات البرية".

وأضاف أدرعي "شارك في التمرين نائب رئيس الأركان الميجر جنرال إيال زامير وكبار قادة القوات البرية".

وقال أدرعي "لقد حاكى التمرين قتال في مناطق مأهولة داخل قرية لبنانية مؤيدة لحزب الله".

وتابع أدرعي أن "سلسلة القتال المتكامل تستغرق 3 أسابيع وتلخص كل المهارات التي اكتسبها ضباط الكلية الحربية والتي تدمج قدرات من أسلحة قتالية مختلقة تحت قيادة واحدة".

واختتم أدرعي بالقول "التعاون بين القوات يمثل تمهيدًا حقيقيًّا لساحة المعركة بما يلائم عملية تحسين جاهزية القوات لتنفيذ المناورة البرية وفق الخطط العملياتية والتحديات التي يواجهها جيش الدفاع".