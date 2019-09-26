محلل سياسي: فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة للغاية

وأشار العوكل لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن بقية الأحزاب، أعلنوا أنهم ليسوا مستعدين للتعاون مع نتنياهو، مضيفا أن حكومة الوحدة أصبحت مهددة لأن هناك رفضا من قبل بيني غانتس.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وقال نتنياهو خلال مراسم تكليفه بتشكيل الحكومة، "إنه إذا لم يتمكن من ذلك، فإنه سيُعيد التفويض إلى الرئيس، مشيرا إلى أنه يسعى لتأسيس حكومة وحدة واسعة التمثيل".
وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإٍسرائيلي الـ22، حصول كل من: تحالف "أزرق أبيض "بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدا، وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا، و"القائمة المشتركة" التي تمثل الوسط العربي في إسرائيل، برئاسة أيمن عودة، والتي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي على 13 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، حزب "شاس" المتدين 9 مقاعد، حزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، تحالف "يمينا" 7 مقاعد، تحالف "العمل- غيشير" 6 مقاعد، وتحالف "المعسكر الديمقراطي" 5 مقاعد.
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