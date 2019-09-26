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17:07 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

    محلل سياسي: فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة للغاية

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل، إن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل أقرب إلى الصفر، لأنه يلزمه مقاعد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرفض التحالف لأن لديه شروط خاصة.

    وأشار العوكل لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن بقية الأحزاب، أعلنوا أنهم ليسوا مستعدين للتعاون مع نتنياهو، مضيفا أن حكومة الوحدة أصبحت مهددة لأن هناك رفضا من قبل بيني غانتس.

    وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Ammar Awad
    ليبرمان: مستعد للتفاوض مع نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة
    وأوضح طلال العوكل أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، فإن الرئيس الإسرائيلي سوف يكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة، مشيرا إلي أن نجاحه في تحقيق هذا الأمر مرتبط بتحالفه إما مع ليبرمان أو العرب ممثلين في القائمة المشتركة، ولو لم يتحقق ذلك فقد تجري انتخابات للمرة الثالثة.

    وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

    وقال نتنياهو خلال مراسم تكليفه بتشكيل الحكومة، "إنه إذا لم يتمكن من ذلك، فإنه سيُعيد التفويض إلى الرئيس، مشيرا إلى أنه يسعى لتأسيس حكومة وحدة واسعة التمثيل".

    وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإٍسرائيلي الـ22، حصول كل من: تحالف "أزرق أبيض "بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدا، وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا، و"القائمة المشتركة" التي تمثل الوسط العربي في إسرائيل، برئاسة أيمن عودة، والتي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي على 13 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، حزب "شاس" المتدين 9 مقاعد، حزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، تحالف "يمينا" 7 مقاعد، تحالف "العمل- غيشير" 6 مقاعد، وتحالف "المعسكر الديمقراطي" 5 مقاعد.

    انظر أيضا:

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    أخبار إسرائيل, بنيامين نتنياهو, نتنياهو, إسرائيل
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