موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مقبولة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة و5 سفن و3 أشخاص بسبب انتهاكات العقوبات ضد سوريا، أمر غير مقبول.

وقال فيرشينين للصحفيين: "هذا، على ما يبدو، هو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".

يتبع...