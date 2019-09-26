رئيسة مجلس النواب: البيت الأبيض حاول "التستر" على بيانات مكالمة ترامب

ردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على تساؤل بشأن تطورات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه ينبغي الانتظار.

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية: "لا يمكننا حاليا إصدار أي أحكام بشأن عزل ترامب، علينا انتظار نتائج التحقيقات أولا".

واتهمت بيلوسي إدارة البيت الأبيض، بمحاولة "التستر" على بيانات مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خوفا من عزله.

وتابعت "البيت الأبيض حاول جاهدا عدم الإفراج عن المكالمة التي أجراها ترامب مع رئيس أوكرانيا، تلك محاولة منه للتستر على الرئيس الأمريكي.

وأوضحت رئيس مجلس النواب أن التحقيقات في إطار إجراءات عزل ترامب، سيركز على سلوكه حيال أوكرانيا.

يتبع...