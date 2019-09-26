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18:39 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الناشطة السويدية غريتا تونبرج

    ناشطة سويدية مراهقة ترد الصاع صاعين لترامب وتهزأ من سخريته منها

    © REUTERS / ANDREW HOFSTETTER
    العالم
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    هزأت الناشطة السويدية المراهقة، غريتا تونبرج، من سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منها، بعد هجومها عليه خلال إلقاء كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وكان ترامب قد علق على خطاب تونبرج، عبر حسابه في "تويتر" مستهزءا بها "يبدو أنها فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن أرى هذا!".

    من جانبها، ردت غريتا تونبرج على سخرية الرئيس الأمريكي منها، بتغيير سيرتها الذاتية عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عبارة "فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع".

    وفي خطابها، التي تداوله الملايين، وتناول التغير المناخي، عبرت غريتا تونبرج عن إحباطها الواضح، بل وكادت أن تذرف الدموع وهي توجه حديثها للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وقالت تونبرج "الناس يعانون، الناس يموتون، نظم المحافظة على البيئة بأكملها تنهار، نحن في بداية انقراض جماعي وكل ما يمكنك الحديث عنه هو المال والقصص الخيالية للنمو الاقتصادي الأبدي".

    وبينما لم تذكر الناشطة السويدية اسم ترامب أو أي قائد آخر في العالم، إلا أنها قالت في حديثها

    "كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة“. وتابعت "تنهار أنظمة بيئية بأكملها... وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرأون؟".

    وفي ذات السياق، تداول مستخدمو مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يمشي أمام ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا تونبرغ في ردهات الأمم المتحدة في نيويورك.

    وأظهر الفيديو القصير، الذي انتشر بشكل واسع على الإنترنت، تجاهل ترامب للسويدية البالغة من العمر 16 عاما، التي كانت تسير خلفه، حيث تعقد الأمم المتحدة قمة رئيسية حول التغير المناخي.

    وغريتا تونبرج ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عاما ومصابة بمتلازمة "أسبرجر".

    يشار إلى أن مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، الذي سحب مؤخرا دعمه لترامب، انتقد سخريته من غريتا تونبرج، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    وقال إن "الآباء والأمهات في أمريكا وحول العالم يرون أن ترامب استهدف طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، ما يجعله غير مؤهل لخدمة بلاده".

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    بالصور... ناشطة سويدية مراهقة تقرر الإبحار إلى أمريكا لحضور قمة المناخ
    الكلمات الدلالية:
    التغير المناخي, الأمم المتحدة, السويد, أمريكا, دونالد ترامب
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