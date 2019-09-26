باريس تطفئ أضواء برج إيفل حدادا على جاك شيراك

أعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل، اليوم الخميس، أنها ستطفئ أنوار المعلم الأبرز في باريس، وذلك تكريما لرحيل الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.

وأفاد أحد القائمين على الشركة الفرنسية لـ"سبوتنيك" أنه "ستطفأ الأضواء في برج إيفل اعتبارا من الساعة 21:00 إكراما لرحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. أيضا، من هذا الوقت فصاعدا، لن يكون هناك زائرون إلى البرج - لا يمكننا ضمان سلامة الضيوف عند إطفاء الأنوار".

وكانت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ، نعت اليوم الخميس، الزعيم الذي قاد البلاد منذ عام 1995 حتى عام 2007، عن عمر ناهز 86 عاما.

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب مدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007.