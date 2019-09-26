بومبيو يستبعد إجراء محادثات مع كوريا الشمالية في سبتمبر

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إمكانية حصول محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ولكنه أكد استعداد الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع كوريا الشمالية مستقبلا.

نقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الولايات المتحدة لن تتمكن من ترتيب اجتماعات مع كوريا الشمالية في سبتمبر أيلول، لكن واشنطن مستعدة لعقد اجتماعات وتعتقد أنه من المهم أن تقوم بذلك.

وكانت المحادثات حول تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية قد توقفت منذ فشل ثاني قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فبراير/ شباط.

ووجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقاء ثنائي في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

فبحسب صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية، فإن الدعوة تم إرسالها من قبل الزعيم الكوري الشمالي في النصف الثاني من شهر أغسطس/آب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قبل نهاية العام.

والتقى الرئيسان 3 مرات في سنغافورة وهانوي، وفي المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.