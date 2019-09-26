ترامب يهاجم الديمقراطيين: يوجد طريقة قانونية لوقف المساءلة

وذكرت "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم اليوم الخميس الديمقراطيين بسبب تحقيق المساءلة وقال إن هناك بالضرورة سبيلا لوقفهم.

ونقلت الوكالة عن ترامب لدى عودته من نيويورك بعد حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله:

"ما يفعله الديمقراطيون لهذا البلد عار ولا يجب السماح به. لا بد وأن هناك سبيلا لوقفه، ربما قانونيا عبر المحاكم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال اليوم الخميس إنه لم يقرأ حتى الآن تقريرا مسربا بشأن تواصل الرئيس دونالد ترامب مع رئيس أوكرانيا بالكامل لكنه يعتقد أن وزارة الخارجية تصرفت حيال الأمر كما يجب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "على حد علمي ووفقا لما رأيته حتى الآن كل التصرفات التي قام بها مسؤولو وزارة الخارجية كانت مناسبة تماما".