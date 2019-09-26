تحطم مئذنة جامع وحالة هلع كبيرة... مقاطع من زلزال إسطنبول المدمر

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من زلزال إسطنبول المدمر، حيث تعرضت المدينة ومدن أخرى لهزة أرضية بقوة 5.7.

ويظهر أحد المقاطع المنتشرة عبر موقع "تويتر" انهيار مئذنة جامع "أفجيلار المركزي" في إسطنبول.

بينما يظهر في مقطع آخر حالة هلع كبيرة بين تلاميذ إحدى المدارس.

Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı pic.twitter.com/TQYszIb1m7 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 26, 2019

ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كم غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.

وكان زلزال قد ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل سيلفري، أول أمس، وشعر به سكان وسط مدينة إسطنبول وكان بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وتبعه أمس زلزال في بحر مرمرة.

يذكر أن منطقة سيليفري تقع في ضواحي مدينة إسطنبول، وتبعد 78 كم من مركز المدينة، تمتد على طول بحر مرمرة في تركيا، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي الـ 893 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها الـ 165.000 ألف نسمة.