تحطم مئذنة جامع وحالة هلع كبيرة... مقاطع من زلزال إسطنبول المدمر

ويظهر أحد المقاطع المنتشرة عبر موقع "تويتر" انهيار مئذنة جامع "أفجيلار المركزي" في إسطنبول.
#deprem Avcılar merkez cami pic.twitter.com/qeCqoySyey
— hakançetin (@akif_688) September 26, 2019
بينما يظهر في مقطع آخر حالة هلع كبيرة بين تلاميذ إحدى المدارس.
Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı pic.twitter.com/TQYszIb1m7
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 26, 2019
ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كم غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.
İstanbul da deprem#deprem pic.twitter.com/QqFr5oK8eS
— ÜMİT (@gurbette3435) September 26, 2019
وكان زلزال قد ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل سيلفري، أول أمس، وشعر به سكان وسط مدينة إسطنبول وكان بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وتبعه أمس زلزال في بحر مرمرة.
يذكر أن منطقة سيليفري تقع في ضواحي مدينة إسطنبول، وتبعد 78 كم من مركز المدينة، تمتد على طول بحر مرمرة في تركيا، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي الـ 893 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها الـ 165.000 ألف نسمة.
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