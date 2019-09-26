الخارجية الأمريكية: فريق أمريكي أوروبي سعودي يحقق بهجوم أرامكو

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر، اليوم الخميس، عن وجود فريق أمريكي أوروبي سعودي أممي يحقق بهجوم أرامكو.

وأضاف شنكر أن "الولايات المتحدة تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج".

وأكد شنكر على أنه "لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي لا يمانع الحوار مع إيران لكن ليس بشروط إيرانية".

وتابع قائلا إن "التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد، و عن تدخلات إيران في المنطقة".

وأوضح أن "الأوروبيين أيدوا موقف أمريكا بأن الاعتداء على أرامكو جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال، منوها إلى أن الفريق المشترك الذي تحدث عنه سيقدم تقريرا شفافا عن تورط إيران بالهجوم".

يتبع...