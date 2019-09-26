مسؤول إيراني يهدد: سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان

هدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، حال تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، اليوم الخميس، "سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان آخر إذا استهدفت إيران".

وأضاف مسجدي، أن "الأمريكان يقولون دائما إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوما عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأكد السفير الإيراني لدى العراق، أن "إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأمريكي في العراق أو في أي مكان آخر"، مؤكدا أنهم "يعرفون جيدا بأن إيران لا تمزح أبدا". بحسب موقع "بغداد اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المتحالفة مع الولايات المتحدة يبدو أنهما يرغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".

ونشر الوزير الإيراني تغريدة قال فيها "بومبيو فهم الأمر بشكل خاطئ، ليست إيران هي التي ترغب في الحرب حتى آخر جندي أمريكي، بل "فريق ب" هو الذي يريد أن يقاتل إيران حتى آخر أمريكي".

وتابع ظريف "لا ترغب إيران في شن حرب، لكننا سندافع عن شعبنا وأمتنا دائما".

تأتي تغريدة الوزير الإيراني ردا على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، ما يك بومبيو: "بينما يهدد وزير الخارجية الإيراني بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر أمريكي، نحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام".

ويقصد ظريف بـ"الفريق ب" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وهما من يدفعان الرئيس الأمريكي إلى صراع مع طهران، حسب رأي ظريف.