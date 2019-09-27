أمير قطر ينعى جاك شيراك: ربطتنا به صداقة وعلاقات قوية

نعى أمير قطر، تميم بن حميد، الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "حزنت لرحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي ربطتنا به في قطر صداقة وعلاقات قوية. خالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب الفرنسي الصديق".

حزنت لرحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي ربطتنا به في قطر صداقة وعلاقات قوية. خالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب الفرنسي الصديق — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 26, 2019

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. وقال زوج ابنته: "توفي اليوم صباحا الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.