روسيا: واشنطن بعقوباتها الجديدة ضد موسكو "تجاوزت نفسها في التهور"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "تجاوزت نفسها في التهور" بفرضها عقوبات جديدة ضد روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن "[جولة] العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 26 سبتمبر/أيلول ضد العديد من الرعايا الروس، والعديد من السفن وكيان واحد، أصبحت الـ 75 منذ عام 2011 عندما تخلت واشنطن عن سياستها الرامية إلى "إعادة ضبط" العلاقات الثنائية وبدأت في تدميرها".

وأضاف البيان: "إن المبادرين الأمريكيين للضغط على روسيا من خلال العقوبات لم يحققوا أي نتيجة منذ ذلك الحين، ويمكننا القول هذه المرة، إنهم تجاوزوا أنفسهم في التهور".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية و3 مواطنين روس و5 سفن، بزعم انتهاك العقوبات المفروضة ضد سوريا وإنشائهم مخطط لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بفرض عقوبات ضد شركة واحدة وثلاثة مواطنين وخمس سفن، لمشاركتهم في إنشاء مخطط للتهرب من العقوبات، يهدف إلى تسهيل توريد وقود الطائرات للقوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا".