عقب عودته من موسكو… مادورو: فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، إنه تلقى من روسيا "دعما كاملا" في جميع مجالات التعاون العسكري التقني.

مكسيكو - سبوتنيك. وقال مادورو على تويتر لدى وصوله من موسكو إلى مطار كاراكاس: "لقد تلقينا الدعم الكامل من روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في جميع مجالات التعاون التقني العسكري. فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم".

وأضاف الزعيم الفنزويلي أنه "ناقش هذا الموضوع مع الرئيس بوتين [التعاون العسكري التقني]، مشيرا إلى أن بوتين "أعاد التأكيد على دعم روسيا الكامل حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها الدفاعية ونظام أسلحتها لحماية السيادة والسلام الوطني".

#EnVivo 📹 | Llegamos a nuestra amada Venezuela luego de una extraordinaria Visita Oficial a la Federación de Rusia. ¡Éxito Total!https://t.co/ofvY5cmcnG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 26, 2019

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم أمس، خلال لقائه نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو في موسكو، أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة.

وبدأت احتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا في 21 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وعددا من الدول الأخرى، مادورو رئيسا شرعيا وحيدا للبلاد.