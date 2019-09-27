أردوغان: الوضع في إدلب هادئ والهجمات على مراكز المراقبة التركية توقفت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الوضع في إدلب هادئ وأن الهجمات على مراكز المراقبة التركية قد توقفت.

أنقرة- سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من الولايات المتحدة : "لقد وقعت هجمات على مراكز المراقبة التابعة لنا، لكن زملاءنا عقدوا محادثات والآن لا توجد مشاكل، ويلاحظ الهدوء في إدلب. ولكن علينا أن نظل يقظين، لأنها منطقة معقدة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة. ومن واجبنا حماية هؤلاء الناس وتجنب موجة جديدة من اللاجئين".

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل المفاوضات مع روسيا حول التسوية في إدلب.

يذكر أن الجيش العربي السوري كان سيطر، في 22 آب/أغسطس المنصرم، على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

كما سيطر الجيش السوري، في 23 آب/ أغسطس، على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.