الناتو... تسمية الناجحين في منافسة الغرب بالتكنولوجيا

يواجه الناتو منافسة متزايدة في مجال التكنولوجيا من قبل روسيا والصين.

أعلن ذلك ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي.

وصرح ستولتنبرغ بأن الناتو بذل على مدى 70 عاما جهوده لتحقيق التفوق التكنولوجي على خصومه، وعليه اليوم أن يضاعف جهوده لكيلا يتفوق أحد عليه في مجال التكنولوجيا.

ولفت أمين عام الناتو إلى نجاحات حققتها روسيا في الفترة الأخيرة بتطوير الإنترنت الخاص بها وتحديث قواتها المسلحة وإبداع أسلحة صاروخية فائقة السرعة.

وأشار ستولتنبرغ إلى نجاحات الصين أيضا في مجال التكنولوجيا الإلكترونية ونجاح كوريا الشمالية وإيران في تحقيق التقدم التكنولوجي. وبحسب ستولتنبرغ فإن كوريا الشمالية وإيران تستخدمان التقنيات الإلكترونية والصاروخية وتقنيات الطيران لتهديد جيرانهما.

وتعد روسيا الآن الدولة الوحيدة التي تملك السلاح الأسرع بكثير من الصوت. وأعلن رئيسها فلاديمير بوتين في شهر فبراير/شباط الماضي عن إطلاق تصنيع صواريخ "أفانغارد" فائقة السرعة وعن تجارب ناجحة على صاروخ "تسيركون" الذي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.