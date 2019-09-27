بريطانيا: نعمل مع الشركاء الدوليين لحماية الملاحة بعد إفراج إيران عن الناقلة

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله "الناقلة ستينا إمبيرو تم احتجازها بشكل غير قانوني من قبل إيران. وهو جزء من محاولات إعاقة حرية الملاحة الدولية".
وصلت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى المياه الدولية في الخليج.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.
وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، مما دعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في تلك المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، الأربعاء الماضي، إلغاء أمر احتجاز الناقلة، التي ترفع علم بريطانيا، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.
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