بريطانيا: نعمل مع الشركاء الدوليين لحماية الملاحة بعد إفراج إيران عن الناقلة

قال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين لحماية حركة الملاحة وسيادة القانون الدولي، وذلك بعد الإفراج عن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله "الناقلة ستينا إمبيرو تم احتجازها بشكل غير قانوني من قبل إيران. وهو جزء من محاولات إعاقة حرية الملاحة الدولية".

وأضاف الوزير "نحن نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية الملاحة وسيادة القانون الدولي".

وصلت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى المياه الدولية في الخليج.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.

وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، مما دعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في تلك المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، الأربعاء الماضي، إلغاء أمر احتجاز الناقلة، التي ترفع علم بريطانيا، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.