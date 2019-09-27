الرئيس الإيراني: هناك مؤامرة بين السعودية وأمريكا لاتهامنا بالهجوم على "أرامكو"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده أفشلت مؤامرة السعودية والولايات المتحدة في اتهام بلاده بالهجوم على منشآت النفط السعودية في أروقة الأمم المتحدة.

وقال روحاني بعد وصوله إلى طهران إثر مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "عندما توجهون اتهامات إلى الآخرين في الهجمات على "أرامكو" فأنتم تشعلون فتيل الحرب".

وأشار روحاني إلى أن بعض الدبلوماسيين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانوا يسعون إلى حرف الحقائق حول الهجوم على "أرامكو".

وتباع روحاني: "لقد فشلت مؤامرة السعودية وأمريكا حيال اتهامنا بالهجوم على "أرامكو"، مضيفا: "لقد اعتبرت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى أن التهم التي وجهت لنا بالهجوم على "أرامكو" واهية وغير واقعية".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا، على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.