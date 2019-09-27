روحاني: إيران لا تتهرب من التفاوض لكن ليس ضمن أجواء العقوبات

أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران جاهزة للتفاوض، ولكن "ليس ضمن أجواء العقوبات والضغوط"، مؤكدا أن بلاده لم تقبل لقاء الأمريكيين في الأمم المتحدة بأجواء العقوبات والضغوط.

طهران – سبوتنيك. وأضاف روحاني: "لقد أبطلنا الحجة التي قالوها بأنهم يريدون التفاوض وقد قلنا لهم ارفعوا العقوبات لكي نلتقي، لكنهم لم يفعلوا فقلنا لهم لن نلتقي معهم"، موضحا أن طهران بما لديها من منطق لا تتهرب من التفاوض ولا تخشاه.

وتابع الرئيس الإيراني: "قلنا إن من يريد صنع السلاح النووي يعمد عادة لخفض الرقابة الدولية وهذا ما لم نفعله بعد"، مؤكدا أن أمريكا فشلت في أن تعزل إيران في الأمم المتحدة.

وقال روحاني: "أثبتنا فشل السياسة الأمريكية بعزل إيران والضغوط الأمريكية هي أضعف من أي وقت مضى".

وأشار روحاني إلى أن بعض الدبلوماسيين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانوا يسعون إلى حرف الحقائق حول الهجوم على "أرامكو".

وتابع روحاني: "لقد فشلت مؤامرة السعودية وأمريكا حيال اتهامنا بالهجوم على "أرامكو"، مضيفا: "لقد اعتبرت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى أن التهم التي وجهت لنا بالهجوم على "أرامكو" واهية وغير واقعية".