محمد صلاح يتحدى طفلة عمرها 12 عاما

أعلن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبول تحدي الطفلة المصرية، هنا جودة، بطلة الجمهورية في لعبة تنس الطاولة.

وكانت هنا (12 عاما)، طلبت مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة، قائلة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز، وذلك بعد تتويجها بلقب بطلة الجمهورية.

طب ابعتلك مكه تلاعبك الأول ولا العب انا علي طول 😃 بس ماشي قبلت التحدي. — Mohamed Salah (@MoSalah) September 26, 2019

​من جهته رد محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي"، في إشارة إلى ابنته مكة.

وكانت هنا جودة نجمة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، توجت بـ لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك.

وحققت هنا التي تبلغ 12 عاما الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.