تحذير بريطاني ألماني فرنسي لإيران

وجهت حكومات كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذيرا إلى طهران ودعتها إلى عدم خرق بنود الاتفاق النووي الموقع في عام 2015".

وبحسب وكالة "بي بي سي"، فقد وجهت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذيرات لإيران، أنه في حال خرقها لبنود الاتفاق النووي، فإن الدول الأوروبية "ستفعّل آلية النزاع".

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد، فيديريكا موغيريني، قالت يوم الأربعاء أمس الأول، عقب مؤتمر صحفي بعد اجتماع على مستوى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران لمناقشة الملف النووي الإيراني: "يبقى الاتفاق النووي مستمرا وحجر أساس للأمن في المنطقة، ويبقى جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة والشاملة ملتزمون بالاتفاق النووي ومحافظون على جميع الجهود لاستمراره برغم التحديات التي نواجهها".

وتابعت موغيريني: "أعتقد أننا كلنا نرحب بجميع الجهود من ضمنها فتح قنوات اتصالات مع إيران"، و"ندعو إيران لأن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها لأنها ضد التزاماتها ضمن الاتفاق النووي".

وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفاد يوم أمس الخميس، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة"، وفقا لـ"رويترز".