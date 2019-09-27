إيران: يجب وقف سياسة أمريكا النووية غير المسؤولة والكارثية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، غلام حسين دهقاني، إنه يجب وقف السياسة النووية الأمريكية غير المسؤولة والكارثية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الدهقاني، قوله: "يجب على الكيان الصهيوني على الانضمام الفوري دون قيد أو شرط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي".

وتابع: "نزع الأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من هذه الأسلحة أمر ضروري كان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل".

واعتبر المرحلة الجديدة لسباق التسلح النووي وتطوير الأسلحة النووية أمرا مقلقا يهدد بقاء الجنس البشري.

وأضاف: "خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مثال آخر على سياساتها اللامسؤولة والتي تزعزع السلام والامن الدوليين، كما ان انسحابها من معاهدة حظر الأسلحة النووية متوسطة المدى قد زاد الأوضاع سوءا".

وأشار دهقاني إلى البرنامج الواسع لتحديث الترسانات النووية الأمريكية وتطوير أسلحتها النووية الصغيرة.

وأكد ضرورة وقف هذه المسيرة الكارثية والسياسات الأمريكية اللامسؤولة، مضيفا: "لا ينبغي أن يمتلك أحد السلاح النووي، وقبل أن تدمرنا هذه الأسلحة يتوجب علينا نحن أن ندمرها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتوجب على مالكي الأسلحة النووية العمل بالتزاماتها المصرح بها في المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي".