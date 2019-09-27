روحاني: أمريكا عرضت رفع كل العقوبات مقابل إجراء مفاوضات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.

وأضاف "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات".

وتابع، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات".

وأضاف "لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات".

وتابع "لقد قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة "5+1" أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، إذا قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا مستعدون للحضور في الاجتماع مع "5+1" بعد ساعة من الآن".

وأوضح الرئيس روحاني، لدى وصوله من نيويورك بعد المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه كان هناك أجواء سلبية في مجالين تجاه إيران سواء بين الدبلوماسيين أو في وسائل الإعلام، الأول هي الأجواء التي حصلت إثر الأحداث التي وقعت في السعودية حيث سعوا لتحشيد الرأي العام والسياسيين حول محور الاتهام بأن اليمنيين والجيش اليمني غير قادرين على شن مثل هذا الهجوم.