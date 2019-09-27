لأول مرة في اليابان... مدينة تعلن حالة الطوارئ البيئية

انضمت مدينة إيكي اليابانية، إلى أكثر من ألف حكومة محلية في أنحاء العالم من أجل مواجهة تغير المناخ.

وأعلنت المدينة، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ البيئية، لتصبح أول مدينة في اليابان تعلن هذه الحالة، بحسب ما نشرته "أ ش أ".

وقالت مدينة أيكي الواقعة في مقاطعة ناجازاكي، في إعلانها إن الكوارث الطبيعية والظواهر الأخرى الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض تمثل "تهديدا كبيرا" وتعهدت بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون .

وأضافت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 26 ألفا و500 نسمة، أن قرارها نابع من الأحداث الخاصة بالطقس غير المسبوقة في البلدية وفي مناطق أخرى.

يذكر أن المدينة كانت قد تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في أضرار واسعة النطاق ونقص في المياه.

وكانت حكومة المدينة شجعت المواطنين المحليين على إعادة استخدام مواردهم وخفض الفاقد وتعهدت بالتحول الكامل لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2050.