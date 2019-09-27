تحرير مئات المحتجزين معظمهم أطفال مكبلون بسلاسل في نيجيريا

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الجمعة، إنها أنقذت أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا شمالي البلاد.

ذكرت وكالة "رويترز"، بحسب مراسلها، أن الأولاد تتراوح أعمارهم بين نحو خمس سنوات وأواخر سن المراهقة. وكان البعض منهم مكبلين معا من كواحلهم بينما كانت سيقان الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة في قطع معدنية كبيرة.

وذكرت الشرطة أن المبنى يضم مدرسة إسلامية وأن سبعة أشخاص اعتقلوا بعد مداهمتها أمس الخميس. ولم يتضح منذ متى احتجز الأطفال في المكان.

وقال ياكوبو سابو، المتحدث باسم شرطة كادونا، "حكومة الولاية تقدم الطعام الآن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فأكثر".

وأردف "تعرفنا على طفلين من بوركينا فاسو أما معظم الأطفال فقد أحضرهم آباؤهم (إلى المدرسة في وقت سابق) من ولايات شمال نيجريا في الأغلب".

وذكر أن المعتقلين كانوا معلمين في المدرسة.

وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن الأطفال تعرضوا للتعذيب والتجويع والانتهاكات الجنسية.

والمدارس الإسلامية منتشرة في شمال البلاد الذي يغلب المسلمون على سكانه. ونصف سكان نيجيريا مسلمون والنصف الآخر مسيحيون.

وهناك آباء في شمال نيجيريا أفقر مناطق البلاد التي يعيش الفرد فيها بدولارين في المتوسط يوميا يودعون أبناءهم المدارس الإسلامية التي تتكفل بإعاشتهم.

وقالت الشرطة إن الأطفال نقلوا إلى مخيم مؤقت في ملعب في كادونا وسينقلون في وقت لاحق إلى مخيم آخر في إحدى ضواحي المدينة بينما يجري البحث عن آبائهم.

وأضافت أن بعض الآباء الذين تم الاتصال بهم توجهوا إلى المدرسة لاصطحاب أبنائهم.

ولسنوات تواترت مزاعم عن انتهاكات في المدارس الإسلامية بشمال نيجيريا من بينها إرغام تلاميذ على التسول في شوارع المدن.