رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بالإعداد لـ"حمام دم"

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، من منبر الأمم المتحدة، الهند بالتحضير لـ"حمام دم" في كشمير.

وقال خان أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية "حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم"، وفقا لـ"رويترز".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تحسين العلاقات مع باكستان و"الوفاء بوعده بتحسين حياة الشعب الكشميري".

صدر البيان بعد اجتماع ترامب ومودي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة لإشعال التوتر والخلافات بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا. وفي الشهر الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الذي ظل إقليم جامو وكشمير يتمتع به لعقود بموجب الدستور الهندي.

وتقول الحكومة الهندية إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، الذي كان يسمح لها بسن القوانين أيضا، يهدف إلى المساعدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المنطقة.

ويشكل المسلمون ثلثي سكان جامو وكشمير تقريبا لكن الهندوس يشكلون الأغلبية في الهند بشكل عام.

وتشمل المنطقة التي تسيطر عليها الهند من الإقليم وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة تقطنها أغلبية هندوسية حول مدينة جامو بينما تشمل الأجزاء التي تسيطر عليها باكستان شريطا من الأرض في الغرب. وتسيطر الصين على منطقة عالية الارتفاع في الشمال ولا يقطنها الكثير من السكان.