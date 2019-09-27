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19:06 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أيدي نشطاء يطبعون بصمات أيديهم الملطخة بالعسل على الهرم الزجاجي بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 27 سبتمبر/أيلول 2019

    بالصور... نشطاء يلطخون هرم اللوفر الزجاجي بالعسل الأسود

    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    العالم
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    لطخ نشطاء مدافعون عن البيئة الهرم الزجاجي لمتحف اللوفر بطبقة سميكة من العسل الأسود (المولاس) اليوم الجمعة، احتجاجا على ما قالوا إنها أنشطة ضارة بالبيئة لشركة "توتال" الراعية للمتحف وهي شركة متعددة الجنسيات للنفط والغاز.

    وطبع نشطاء يتشحون بالسواد من مجموعة "دعونا نحرر اللوفر"، ببصمات أيديهم على الهرم المصنوع من الزجاج والصلب، ويبلغ ارتفاعه 70 قدما، وهو أحد معالم باريس البارزة، بينما وقف السائحون يتابعون في دهشة، وفقا لـ"رويترز".

    ويقول متحف اللوفر على موقعه على الإنترنت، إن "توتال" راعية للمتحف منذ سنوات، بما تتضمنه تلك الرعاية من دعم عمليات تجديد معرض أبولو وإنشاء قسم للفنون الإسلامية.

    ناشطة تبرز يديها الملطختان بالعسل أمام الهرم الزجاجي في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 27 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    ناشطة تبرز يديها الملطختان بالعسل أمام الهرم الزجاجي في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 27 سبتمبر/أيلول 2019

    وغمس النشطاء أيديهم في أكياس العسل الأسود قبل تلطيخ الهرم للتنديد بما أسموه "الأيدي القذرة" لتوتال.

    وقال عضو في التجمع يدعى فيكتور "يمكن تنظيف بصمات اليد على الهرم بسهولة، في حين أن البصمة البيئية التي تركتها توتال ليس من السهل إزالتها".

    ناشطة مناخ تطبع بصمات أيديها الملطخة بالعسل على الهرم الزجاجي بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 27 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    ناشطة مناخ تطبع بصمات أيديها الملطخة بالعسل على الهرم الزجاجي بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 27 سبتمبر/أيلول 2019

    وقال عضو آخر في التجمع "لا ينبغي أن تتلقى مؤسسة ثقافية أموالا من شركة متعددة الجنسيات لا تتوقف عن تعريض المناخ للخطر، وتلويثه وترك بصمة بيئية قذرة على الأرض".

    وقالت "توتال" في بيان لـ"رويترز" "حتى لو لم نكن الراعي الرئيسي لمتحف اللوفر فنحن فخورون بدعم مبادرات هذه المؤسسة ذات القيمة الرمزية الكبيرة".

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    الكلمات الدلالية:
    توتال الفرنسية, متحف اللوفر, فرنسا, باريس
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