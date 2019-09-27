لافروف يبلغ بومبيو بعدم جدوى الضغط على روسيا بالعقوبات

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، "تمت الإشارة إلى عدم جدوى الضغط على بلدنا سواء بالعقوبات أو بأية وسيلة أخرى من شأنها تقويض آفاق التعاون الثنائي في حل المشاكل العالمية الرئيسية وزعزعة الأمن العالمي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بفرض عقوبات ضد شركة واحدة وثلاثة مواطنين وخمس سفن، لمشاركتهم في إنشاء مخطط للتهرب من العقوبات، يهدف إلى تسهيل توريد وقود الطائرات للقوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا".
وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة و5 سفن و3 أشخاص بسبب انتهاكات العقوبات ضد سوريا، أمر غير مقبول.
وأضاف: "هذا، على ما يبدو، هو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)