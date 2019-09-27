بالفيديو... رئيس دولة يبدأ خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة سيلفي

بدأ رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، خطابه من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بالتحدث عن ضرورة تغيير شكل العمل الذاتي للمنظمة الدولية.

وأرفق ذلك بصورة "سيلفي" من المنصة، شاركها في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال "أن أكون أمامكم هنا على منصة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد شرفا وامتيازا لي، أود أن أشارك بهما العالم أجمع".

ووفقا لرئيس السلفادور، فقد أخذ شكل الجمعية العامة، يتقادم يوما بعد يوم، كما أكد على أن مقاطع الفيديو والصور على الشبكات الاجتماعية، بات لها تأثير متزايد على الجمهور العالمي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تولى رئيس السلفادور الجديد، نجيب أبو كيلة، مهام منصبه، متعهدا بحل مشاكل البلاد والتي من بينها العنف والهجرة التي بدورها أدت إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويعتمد أبو كيلة بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية وعلى الخطابات التي أظهر من خلالها استعدادا للانفصال عن الماضي.