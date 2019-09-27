الحكومة الصينية تنفي قيامها بقرصنة "إيرباص"

نفت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، قيامها بأية عمليات قرصنة على الشركات المتعاقدة مع مجموعة "إيرباص".

ذكرت وكالة "أ ف ب"، أن الحكومة الصينية، نفت اليوم، جميع الشبهات المتعلقة بقضية القرصنة على الشركات المتعاقدة مع مجموعة "إيرباص".

نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ في مؤتمر صحافي "يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات (الانترنت) وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية... في الأيام الأخيرة، تحدثت مقالات عديدة عن هجمات معلوماتية. في هذه المقالات، ودون أي دليل، يحاول البعض دائماً توجيه أصابع الاتهام للصين بهدف تلويث سمعتها"؛ وأضاف "هذا ليس بالأمر المهني ولا المسؤول".

وأفادت الوكالة نقلا مصادر أمنية، أن مجموعة "ايرباص" تعرضت في الأشهر الأخيرة لهجمات معلوماتية عبر شركات متعاقدة مع الشركة المصنعة للطائرات.