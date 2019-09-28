فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين الأفغان في الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة

فتحت مراكز الاقتراع اليوم السبت أبوابها في جميع أنحاء أفغانستان لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.