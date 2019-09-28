وكالة: انفجارات بمدن كابول وغزنة وجلال أباد خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية

قال مسؤولون إن انفجارات وقعت في مدن كابول وغزنة وجلال آباد خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية اليوم السبت.

وقال مسؤولون محليون لوكالة "رويترز" إن انفجارا وقع أيضا داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد وإن ثلاثة جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

حدثت الانفجارات بعد قليل من فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير.

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وقال مفوض لجنة الانتخابات الأفغانية، محمد مولانا، لوكالة "سبوتنيك": "اتخذنا جميع التدابير اللازمة قبل الانتخابات لمنع حدوث عمليات تزوير عبر اتخاذ إجراءات فنية وتقنية، إذا أقدمت أية مجموعات على هذا الأمر".

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل امن تامين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.