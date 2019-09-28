وكالة: إخماد حريق على متن ناقلتي نفط في ميناء كوري جنوبي

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت إن حريقا على متن ناقلتي نفط أسفر عن إصابة تسعة بحارة في ميناء كوري جنوبي لكن جرى إخماده.

وذكرت الوكالة نقلا عن خفر السواحل أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط ستولت غروينلاند التي تزن 25 ألف طن وترفع علم جزر كايمان في ميناء أولسان بجنوب كوريا الجنوبية في حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (0150 بتوقيت غرينتش). وأشارت إلى أن 25 من البحارة كانوا على متن الناقلة وبينهم روس وفلبينيون.

وأضافت أن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى كانت راسية في مكان قريب.

وذكرت يونهاب أنه جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلة ستولت غروينلاند و21 آخرين كانوا على متن السفينة الأخرى. وقالت إن تسعة بحارة أصيبوا وإن أحدهم في حالة خطيرة.

وتابعت أن خفر السواحل يتحرى سبب الحادث ومنعت الشرطة الحركة المرورية في المنطقة تحسبا لوقوع انفجار آخر.