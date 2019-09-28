ظريف يؤكد صمود إيران أمام "الغطرسة الأمريكية"

تبادل ظريف مع مساعدة الرئيس الفنزويلي دليسي رودريغز أمس الجمعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجهات النظر حول الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وسبل التصدي له وكذلك الأزمات التي تختلقها واشنطن في أمريكا اللاتينية ومنها في فنزويلا، كما نقلت وكالة "فارس".

وشرح وزير الخارجية الإيراني فكرة تحالف ومبادرة هرمز للسلام التي طرحها الرئيس روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا صمود إيران أمام الغطرسة والإجراءات الأمريكية اللاقانونية والظالمة.

وقد التقى ظريف يوم أمس الجمعة نظراءه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا حيث بحث معهم حول قضايا سوريا واليمن والاتفاق النووي والتحديات وسائر القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.

كما شارك وزير الخارجية الإيراني في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو.