عطل فني يجبر طائرة رئيس وزراء باكستان على الهبوط في نيويورك

وذكرت قناة "جيو نيوز" أن طائرة خان غيرت مسارها لتهبط اضطراريا في نيويورك بعد تعرضها، أمس الجمعة، لعطل فني، وذلك خلال طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة أنه يجرى، اليوم السبت، إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق، كما تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، فيما لم يتم كشف النقاب عن طبيعة هذا الخلل الفني.

وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك وسوف يستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني. ولم يتضح بعد المدة التي سوف يستغرقها إصلاح هذا الخلل.

في سياق آخر، قال عمران خان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه نزع فتيل التوتر مع إيران وإنه ذهب على الفور للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضح للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكنني قول شيء الآن أكثر من هذا عدا أننا نحاول ونقوم بوساطة"، بحسب "رويترز".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب.