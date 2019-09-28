الأمير البريطاني هاري يلتقي رئيس أنغولا اليوم

ووصل هاري وزوجته ميغان وابنهما آرتشي، البالغ من العمر أربعة أشهر إلى جنوب أفريقيا يوم الاثنين في أول جولة خارجية لهم كعائلة. وتضمنت الرحلة زيارات إلى بلدات فقيرة ولقاء مع ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وسيلتقي هاري مع لورنسو اليوم في القصر الرئاسي قبل أن يزور مستشفى حيث سيتفقد مشروعا تحت رعاية السيدة الأولى الأنغولية آنا دياس لورنسو.
ويركز المشروع على الوقاية من انتقال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأم إلى الطفل في أنغولا التي تتزايد فيها العدوى بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وزيادة عدد السكان من الشباب وقلة الوعي.
وسيسافر الأمير البريطاني إلى مالاوي، غدا الأحد، في زيارته الرسمية الأولى للبلاد التي زارها أكثر من مرة ولكن بصفة غير رسمية.
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