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    الأمير البريطاني هاري وليدي فريدريك وندسور يصلان لحضور حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019

    الأمير البريطاني هاري يلتقي رئيس أنغولا اليوم

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    يلتقي الأمير البريطاني هاري برئيس أنغولا، جواو لورنسو، اليوم السبت، في العاصمة لواندا مع قرب انتهاء أول أسبوع من جولته الأفريقية مع أسرته.

    ووصل هاري وزوجته ميغان وابنهما آرتشي، البالغ من العمر أربعة أشهر إلى جنوب أفريقيا يوم الاثنين في أول جولة خارجية لهم كعائلة. وتضمنت الرحلة زيارات إلى بلدات فقيرة ولقاء مع ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.

    الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
    © REUTERS / Henry Nicholls
    الأمير هاري وزوجته يلتقيان القس توتو في جنوب أفريقيا
    لكن هاري سافر بمفرده إلى أنجولا وزار مشروعا لإزالة الألغام الأرضية مما أعاد للأذهان سلسلة شهيرة من الصور التقطت لوالدته الراحلة الأميرة ديانا في المكان نفسه قبل أكثر من عشرين عاما.

    وسيلتقي هاري مع لورنسو اليوم في القصر الرئاسي قبل أن يزور مستشفى حيث سيتفقد مشروعا تحت رعاية السيدة الأولى الأنغولية آنا دياس لورنسو.

    ويركز المشروع على الوقاية من انتقال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأم إلى الطفل في أنغولا التي تتزايد فيها العدوى بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وزيادة عدد السكان من الشباب وقلة الوعي.

    وسيسافر الأمير البريطاني إلى مالاوي، غدا الأحد، في زيارته الرسمية الأولى للبلاد التي زارها أكثر من مرة ولكن بصفة غير رسمية.

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    الكلمات الدلالية:
    ميغان ماركل, الأمير هاري
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