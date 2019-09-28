تسجيل إصابة تاسعة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تسجيل إصابة تاسعة بحمى الخنازير الأفريقية في البلاد.

وقالت وزارة الزارعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية إنها أكدت إصابتين بحمى الخنازير الأفريقية في بلدة كانغ هوا بمدينة إنتشون، وجاءت نتيجة الفحص لمزرعة في بلدة كوانغ هوا، إيجابية صباح اليوم ليتم بذلك الإبلاغ عن الإصابة التاسعة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

في غضون ذلك، جاءت نتائج الفحوصات لمزرعتين في مدينة يانغ جو ومزرعة أخرى في بلدة يونتشون بإقليم كيونغ كي، سلبية.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الخميس في إطار مكافحة حمى الخنازير الأفريقية، تمديد حظر التحرك من وإلى مزارع ومصانع أعلاف ومجازر الخنازير على الصعيد الوطني لـ 48 ساعة وسط انتشار حمى الخنازير الأفريقية، وهي مرض فيروسي شديد العدوى، في المناطق الشمالية من إقليم كيونغكي، وبلدة كانغ هوا بمدينة إنتشون.

هذا وكانت السلطات الكورية قد سجلت 5 إصابات بهذا المرض في بلدة كوانغ هوا الواقعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة سيئول.