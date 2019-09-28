قال مسؤول انتخابي، طلب ألا ينشر اسمه، إنه تم تمديد التصويت ساعتين في انتخابات الرئاسة الأفغانية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مراكز الاقتراع لم تفتح أبوابها في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وقال مفوض لجنة الانتخابات الأفغانية، محمد مولانا، لوكالة "سبوتنيك"، "اتخذنا جميع التدابير اللازمة قبل الانتخابات لمنع حدوث عمليات تزوير عبر اتخاذ إجراءات فنية وتقنية، إذا أقدمت أية مجموعات على هذا الأمر".

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل أمن تأمين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.