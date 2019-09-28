مدير نظام دفاع جوي إسرائيلي ينصح باستخدام "بانتسير" الروسية

وذكر موقع إخباري روسي نقلا عن "ديفينس نيوز" أن اوزي روبين، رئيس المنظمة الإسرائيلية للدفاع المضاد للصواريخ سابقا، عزا أهم أسباب فشل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في صد هجوم الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز" على منشآت لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية في صباح 14 سبتمبر/أيلول إلى صعوبة اكتشاف الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطير على ارتفاع منخفض في أراض شاسعة مثل أراضي المملكة السعودية، مشيرا إلى أن السيطرة على المجال الجوي الواسع أمر صعب.

في كل الأحوال فإن من الأفضل الاستعانة بمنظومات "بانتسير-إس1" الروسية لصد هجوم جوي مثل هجوم الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز" على منشآت شركة "ارامكو" في المملكة السعودية، وفقا للمدير السابق لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ.