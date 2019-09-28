بالفيديو... عشرات الدلافين تنفق على شواطئ المحيط الأطلسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فيها 132 دلفينا نافقا ودلافين أخرى تلفظ أنفاسها الأخيرة على شواطئ جزيرة بوافيستا في المحيط الأطلسي.

ووفقا لقناة Hue" سارع عدد كبير من السكان والمتطوعين اليوم السبت لمساعدة الأحياء من الدلافين وإعادتها للماء.

— On Demand News (@ODN) 28 сентября 2019 г.

وأخذ العلماء عينات من أنسجة الدلافين الميتة لمحاولة تحديد أسباب ما حدث.

— MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) 28 сентября 2019 г.

وفي نيسان /إبريل الماضي، عثر على دلفين من فصيلة "ذوي الأسنان الخشنة" ميتا على شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية. وبعد التشريح عثر الخبراء على حقيبتين بلاستيكيتين وأجزاء من البالون في معدة الدلفين.