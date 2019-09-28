مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن انتهاء التصويت في مراكز الاقتراع

وصفت مفوضية الانتخابات الأفغانية، اليوم السبت، الانتخابات الرئاسية الجارية اليوم بأنها الأنجح منذ نحو عقدين.

كابول- سبوتنيك وقالت رئيسة المفوضية، حوا علم نورستاني، في مؤتمر صحفي، إن "الانتخابات الرئاسية الحالية كانت الأنجح خلال 18 عاماً الماضية".

وعن عملية الاقتراع، قالت نورستاني "98 بالمئة من مراكز الاقتراع التي أعلنا عنها سابقاً كانت مفتوحة اليوم".

وتابعت "عملية التصويت انتهت باستثناء المراكز التي لا يزال الناخبون ينتظرون بداخلها".

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وقال مفوض لجنة الانتخابات الأفغانية، محمد مولانا، لوكالة "سبوتنيك"، "اتخذنا جميع التدابير اللازمة قبل الانتخابات لمنع حدوث عمليات تزوير عبر اتخاذ إجراءات فنية وتقنية، إذا أقدمت أية مجموعات على هذا الأمر".

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل أمن تامين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.